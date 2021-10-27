В Прикамье осудили водителя, насмерть сбившего мотоциклиста

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В Соликамске осудили 40-летнего жителя Ильинского. По его вине в ДТП погиб мотоциклист. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в июне 2021 года мужчина, управлявший автомобилем «Чери», двигался по улице Всеобуча в направлении улицы Черняховского. При повороте налево водитель нарушил ПДД: заблаговременно не занял соответствующее положение на проезжей части дороги, не подал сигнал поворота, пересек сплошную линию дорожной разметки, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно.

В результате параллельно едущий 20-мотоциклист врезался в авто. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Погибший имел водительское удостоверение необходимой категории и опыт управления таким видом транспорта.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. И лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года. Вину свою мужчина не признал.