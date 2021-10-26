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Общество26 октября 2021 16:42

В трамваях Перми включили отопление

Пока обогрев салона находится на первой ступени
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В электротранспорте краевой столицы включена система отопления. В связи с понижением температуры воздуха в трамваях запущены теновые обогреватели, что находятся под пассажирскими сидениями. Об этом рассказали в пермской мэрии.

Теновые обогреватели – это первая ступень отопления, которая запускается при температуре воздуха от +5 до –5 градусов. Такая температура наблюдается сейчас в нашем городе.

При понижении температуры ниже -5 градусов включаются электрокалориферы – специальные приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления – тепловые завесы.