В трамваях Перми включили отопление

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В электротранспорте краевой столицы включена система отопления. В связи с понижением температуры воздуха в трамваях запущены теновые обогреватели, что находятся под пассажирскими сидениями. Об этом рассказали в пермской мэрии.

Теновые обогреватели – это первая ступень отопления, которая запускается при температуре воздуха от +5 до –5 градусов. Такая температура наблюдается сейчас в нашем городе.

При понижении температуры ниже -5 градусов включаются электрокалориферы – специальные приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления – тепловые завесы.