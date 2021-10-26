В Березниках суд приговорил двух рэкетиров к 14 годам колонии

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Березниковский городской суд приговорил 45-летнего и 46-летнего мужчин к 14 годам тюремного заключения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Их обвинили в вымогательстве, угоне и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Все свои преступления они совершили в Березниках весной 2021 года.

Так, в один из вечеров пара ворвалась в офис к местному предпринимателю. Они угрожали ему оружием и требовали переоформить на них право собственности нежилого помещения базы стоимостью около 25 млн руб.

А узнав, что здание находится в обременении банка, налетчики требовали от потерпевшего ежемесячно перечислять им часть платы от аренды базы. По дороге к автомобилю бизнесмен сбежал от незнакомцев и спрятался в ближайших зданиях. Нападавшие уехали на автомобиле в неизвестном направлении.

Оперативники быстро задержали нападавших. В ходе обыска дома у одного из них нашли автомат АК-74, три магазина к автомату АК-74; пистолет Макарова, пистолет ПСМ со сбитыми номерами и 140 патронов различного калибра.

В итоге суд признал мужчин виновными. Теперь каждый из них проведет в колонии строгого режима ближайшие 14 лет своей жизни.