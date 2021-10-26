В пятницу в десяти микрорайонах Перми отключат холодную воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В грядущую пятницу, 29 октября в 10 микрорайонах Перми отключат холодную воду. Это связано с ремонтно-восстановительными работами и отключением водовода Гайва-Закамск, сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Так, с 22:00, 29 октября по 10:00, 30 октября воды не будет в:

- микрорайоне Пролетарский;

- микрорайоне Акуловский;

- микрорайоне Железнодорожный;

- микрорайоне Комсомольский;

- микрорайоне Верхняя Курья;

- микрорайоне Судозавод;

- микрорайоне Водники;

- микрорайоне Н. Водники;

- микрорайоне Закамск;

- микрорайоне Октябрьский;

- поселке Кировский;

Пониженное давление и перебои с водоснабжением будут наблюдаться в м/р Крым. Жителям рекомендуется сделать необходимые запасы воды на период отключения.