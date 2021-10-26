В пятницу в десяти микрорайонах Перми отключат холодную воду

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В грядущую пятницу, 29 октября в 10 микрорайонах Перми отключат холодную воду. Это связано с ремонтно-восстановительными работами и отключением водовода Гайва-Закамск, сообщили в «Новогоре-Прикамье».
Так, с 22:00, 29 октября по 10:00, 30 октября воды не будет в:
- микрорайоне Пролетарский;
- микрорайоне Акуловский;
- микрорайоне Железнодорожный;
- микрорайоне Комсомольский;
- микрорайоне Верхняя Курья;
- микрорайоне Судозавод;
- микрорайоне Водники;
- микрорайоне Н. Водники;
- микрорайоне Закамск;
- микрорайоне Октябрьский;
- поселке Кировский;
Пониженное давление и перебои с водоснабжением будут наблюдаться в м/р Крым. Жителям рекомендуется сделать необходимые запасы воды на период отключения.