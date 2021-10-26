В ТРК «Планета» открылся еще один пункт вакцинации

В Перми в ТРК «Планета» открылся второй пункт вакцинации, теперь их там два. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в ТРК «Планета» открылся второй пункт вакцинации, теперь их там два. С 25 по 31 октября они будут работать с 10.00 до 20.00. В них можно привиться вакцинами «Спутник Лайт» и Гам-Ковид-Вак от коронавируса и «Ультрикс Квадри» от гриппа. Оба пункта расположены на 1 этаже торгового центра.

Администрации «Планеты» напоминает, что во время пребывания в ТРЦ гости должны быть в масках и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Кстати, Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в регионе провели 2 180 ПЦР-тестов на коронавирус. На утро 26 октября прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 861 054 человека. 663 862 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.