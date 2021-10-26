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Общество26 октября 2021 6:41

В трех районах Перми десятки домов останутся без воды

Рабочие проведут ремонт водопроводов
Анна Маркова
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Запастись водой стоит жителям нескольких районов Перми.

Запастись водой стоит жителям нескольких районов Перми.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми до конца октября компания «Новогор - Прикамье» запланировала отключения воды в нескольких районах города. Специалисты проведут ремонт водопроводной сети. Без воды частично останутся жители центра, Свердловского и Мотовилихинского районов. Публикуем адреса, попадающие под отключения.

26 октября с 10.00 до 19.00 без воды:

Горького, 60,

Островского, 48, 51.

С 9.30 до 17.30 без воды:

Веры Фигнер, 2, 6,

Металлургов, 9,

Морская, 6,

Уральская, 80

27 октября на сутки без воды:

Горького, 14Б, 2, 8,

Монастырская, 2, 5А,

Советская, 1, 3, 6.

29 октября с 9.00 до 19.30 отключение воды ждет жителей:

25 октября, 64, 66, 83,

Революции, 26,

Сибирская, 46, 48.

31 с 9.00 до 20.00

Вильвенская, 17, 19, 21,

Мильчакова, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.