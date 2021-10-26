В трех районах Перми десятки домов останутся без воды

Запастись водой стоит жителям нескольких районов Перми.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми до конца октября компания «Новогор - Прикамье» запланировала отключения воды в нескольких районах города. Специалисты проведут ремонт водопроводной сети. Без воды частично останутся жители центра, Свердловского и Мотовилихинского районов. Публикуем адреса, попадающие под отключения.
26 октября с 10.00 до 19.00 без воды:
Горького, 60,
Островского, 48, 51.
С 9.30 до 17.30 без воды:
Веры Фигнер, 2, 6,
Металлургов, 9,
Морская, 6,
Уральская, 80
27 октября на сутки без воды:
Горького, 14Б, 2, 8,
Монастырская, 2, 5А,
Советская, 1, 3, 6.
29 октября с 9.00 до 19.30 отключение воды ждет жителей:
25 октября, 64, 66, 83,
Революции, 26,
Сибирская, 46, 48.
31 с 9.00 до 20.00
Вильвенская, 17, 19, 21,
Мильчакова, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.