В Перми 35-летняя женщина убила сожителя одним ударом

Пермячку осудили за убийство сожителя. Фото: архив "КП"

В Перми 35-летняя женщина убила своего сожителя. Происшествие случилось в апреле этого года. Во время ссоры в одной из квартир в Кировском районе, женщина во время ссоры схватилась за нож и вонзила в грудь сожителю. Удар оказался смертельным, мужчина скончался. Пермячку задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По информации СКР по Пермскому краю, суд приговорил ее 4 годам 6 месяцам в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.