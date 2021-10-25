В Прикамье объявлены в розыск четверо подозреваемых в преступлениях

Их разыскивает полиция! Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае ГУ МВД по Пермскому краю опубликовало фото троих мужчин и женщины, объявленных в розыск. Их подозревают в различных преступлениях.

Тимурзиев Бадрудин Тимурович, 31.05.1995 г.р., уроженец Малгобекского района республики Ингушетия, подозревают в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Басманов Петр Сергеевич, 07.03.1987 г.р., обвиняется в грабеже и скрывается от судебных органов.

Оглы Лана Бояровна, 02.05.1977 г.р., подозревают в мошенничестве, краже чужого имущества.

Мамажанов Хожи Хотамжонович, 05.06.1993 г.р., уроженец Киргизской республики, подозревают в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Если у вас есть информация об этих людях, позвоните по телефонам: 8924-168-55-90, 8924-563-50-50.