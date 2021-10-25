УФАС может оштрафовать краевое минприроды

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Пермское УФАС России может оштрафовать министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Пермского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновники виновны в нарушении порядка допуска к участию в торгах.

Так, антимонопольщикам пожаловалась компания ООО «Фаворит Лес». Она участвовала в торгах на право арендовать лесной участкок в Ильинском площадью около 20 тыс. гектаров для заготовки древесины. Всего поступило 10 заявок, однако ни одну из них на конкурс не допустили. Торги признали несостоявшимся.

Министерство отказало ООО «Фаворит Лес», объяснив это тем, что компания с нарушением оформила свою заявку. Но в УФАС проанализировали документы, представленные обеими сторонами, и сделали вывод, что в заявке «Фаворит Лес» информация была верной.

В итоге антимонопольщики признали жалобу обоснованной. А действия чиновников - нарушением Лесного кодекса РФ.

В краевом минприроды не согласилось с предписанием УФАС и попытались обжаловать его в арбитражном суде, а затем в арбитражном апелляционном суде. Результата это не дало. И теперь должностным лицам министерства грозит штраф до 40 тыс. руб., а самому ведомству - штраф в размере до 50 тыс. руб.