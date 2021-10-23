За вырубку деревьев в пермском «Саду соловьев» владельца земли оштрафовали

Фото: Надежда Баглей

В сентябре в долине реки Уинки, где расположен Сад Соловьев, неизвестные люди вырубили деревья: яблони, рябины, ивы, а срубленные стволы и ветки сбросили в реку.

- Неизвестные снесли деревья в Саду соловьев и из них устроили большую свалку на склоне, - рассказала координатор проекта «Сад Соловьев» Надежда Баглей.

После публикаций в СМИ, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку этой информации.

- В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что после сноса зеленых насаждений порубочные остатки складированы на прилегающей территории, попадающей в водоохранную зону реки Уинка, - сообщили в краевой прокуратуре.

По результатам проверки собственник земельного участка был оштрафован за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры и администрации Мотовилихинского района Перми.