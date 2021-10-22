Выступление школьной сборной команды КВН Пермского края покажут на Первом канале

Фото предоставлено руководителями школьной сборной команды КВН Пермского края

31 октября в 14.00 на Первом канале состоится премьера сезона "Детский КВН" с участием школьной сборной команды КВН Пермского края! В первой 1/4 сыграют: «Дабл Трабл» (Пермский край), «Карусель» (Тында, Амурская область), «Ровесник» (Кронштадт), «Дети Басты» (Ростов-на-Дону).

История сборной «Дабл Трабл» начинается в 2017 году, когда лысьвенская школьная команда КВН "Дабл Трабл" стала абсолютным Чемпионом Пермского края. Чемпионат командировал команду на Международный фестиваль детских команд КВН (в г.Анапу), где ребята стали бронзовым призером и получили свое первое приглашение участвовать в телевизионном проекте "Детский КВН".

Фото предоставлено руководителями школьной сборной команды КВН Пермского края

Для участия команды в телепроекте было принято решение усилить команду представителями краевых команд, таким образом в составе команды оказались ребята из Лысьвы, Перми, Лобаново, Гамово, художественным руководителем команды была приглашена Анастасия Плоскова (актриса сериала «Реальные пацаны»), поскольку к моменту прохода команды в телевизионный проект имела опыт участия во Всероссийской Юниор-лиге КВН.

В команде один юноша и 8 девочек. Особенностью команды, кроме того, что она женская, так же является то, что практически все ребята в команде ребята играют на музыкальных инструментах, а изюминкой является балалайка.

Фото предоставлено руководителями школьной сборной команды КВН Пермского края

Состав команды "Дабл Трабл": Арсеньева Анастасия г. Москва (переехала из Перми), Велиева Пакиза (Пермь), Винокурова Арина (Лысьва), Гараева Арина (с. Гамово), Имеров Гавриил (Лысьва), Коваль Ксения (Лысьва), Сыромятникова Полина (поселок Лобаново), Шатрова Александра (Пермь), Шадрина Евгения (Пермь).

Руководители команды:

Плоскова Анастасия - художественный руководитель

Ерофеева Анна - руководитель, администратор