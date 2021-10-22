В Перми в рамках нацпроекта отремонтировали участок улицы Ласьвинской

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Пермском крае продолжают принимать готовые объекты в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В частности, в Кировском районе Перми привели в нормативное состояние 500-метровый участок улицы Ласьвинской от улицы Маршала Рыбалко до Магистральной, израсходовав 9,8 миллиона рублей. Как сообщили в краевом Минтрансе, отремонтировать его удалось благодаря экономии с проведения весной конкурсных процедур.

Эта улица является одной из основных дорог в Закамске - она связывает центр района с микрорайоном Новый Крым.

- На Ласьвинской до сих пор наблюдались проблемы с парковкой, там были опасные участки для автомобильного движения, - объяснил глава Кировского района Михаил Борисов. - Сейчас здесь организованы выделенные полосы для парковки, появилась новая разметка, оборудованы подходы к автобусным остановкам для маломобильных граждан.

Также подрядчики из ООО «ДСК «Магистраль» привели в порядок газон и засеяли его семенами газонной травы.

В ходе проверки качества работ специалисты выявили небольшие нарушения в части установки дорожных знаков, а также обнаружили небольшие трещины в бордюрном камне на парковках. Подрядчики уже устранили эти замечания.

Как известно, по поручению губернатора Дмитрия Махонина объекты нацпроекта теперь контрактуются сразу на 2 года. Сейчас уже законтрактованы все объекты по этому национальному проекту будущего года.

- Такой подход позволяет подрядчику заранее подготовиться к дорожному сезону, что важно в наших климатических условиях, - отметил Дмитрий Махонин. - Чем раньше станет понятно, что подрядчик недобросовестный, тем быстрее мы сможем выбрать новую подрядную организацию и выполнить планы по дорожному строительству без ухудшения качества работ.

НАША СПРАВКА

Национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в 84 регионах России, в том числе в Пермском крае.

В Прикамье в этом году на реализацию этого проекта выделили 2,4 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и ремонт 55 объектов. В рамках нацпроекта на дорогах Перми также модернизируют и устанавливают новые светофоры, на региональных трассах - оборудуют интерактивные пешеходные переходы.