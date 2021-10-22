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Общество22 октября 2021 11:40

В Прикамье выявили 625 новых заболевших коронавирусом

За сутки от инфекции скончалось еще 30 человек
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки в Прикамье выявили еще 625 новых случаев COVID-19. Антирекорд по числу новых заболевших растет день за днем.

Общее число заболевших ковидом в регионе достигло 113 814. За сутки проведено 14 442 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 554 пациента. 229 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 514 человек. Еще 30 – за последние сутки.