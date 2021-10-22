В Прикамье долги по зарплате за месяц выросли в 7,5 раз

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье просроченная задолженность по зарплате составила15,5 млн руб. Такими данными поделились в Пермьстате.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем, задолженность увеличилась в 7,5 раза. В Пермьстате проанализировал полученные данные от организаций, кроме малого предпринимательства.

Как отметили статистики, весь объем просроченной задолженности по зарплате приходится на сельскохозяйственные организации. А также организации охоты и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки.

Число работников, перед которыми имеются долги, составило 923 человека. В среднем на одного работника приходится 16,8 тыс. долгов.