В Перми разыскали водителя, который сбил девушку и скрылся с места ДТП

Место ДТП. Фото: Пресс-служба ГИБДД Перми

Пермские дорожные полицейские разыскали водителя, который две недели назад сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Перми.

Напомним, случай произошел 6 октября в Индустриальном районе Перми. По улице Мира со стороны улицы Милиционера Власова в направлении улицы Дениса Давыдова двигался автомобиль. В районе дома по адресу улица Мира, 91 водитель не уступил дорогу переходящей проезжую часть 16-летней школьнице. В результате девушка попала под колеса авто.

Предварительно, несовершеннолетняя шла к трамваю. В итоге пострадавшая отделалась закрытым переломом. Водитель с места ДТП скрылся.

Но стражи порядка не оставили попытки найти виновника ситуации. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей ДТП. Им оказался 39-летний пермяк, что управлял автомобилем «Инфинити». В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12 27 КоАП РФ.

Теперь горе-водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.