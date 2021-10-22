Пермский автобус №51 синхронизируют с расписанием поездов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми автобус №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция «Пермь-1» синхронизируют с расписанием электропоездов. Об этом сообщили в пермской мэрии.

Теперь автобусы будут отправляться от остановки примерно через 5 минут после прибытия пригородной электрички . Этого времени достаточно для совершения пересадки между остановками и посадки в автобус. Расписание синхронизируют у основной части поездов.

Напомним, 17 сентября на участке железной дороги между станциями «Пермь-2» и «Левшино» через станцию «Пермь-1» начали курсировать поезда.