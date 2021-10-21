Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 18:59

Ушел из жизни пермский писатель Семен Ваксман

Ему было 85 лет
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семену Ваксману было 85 лет.

Семену Ваксману было 85 лет.

Ушел из жизни известный пермский писатель Семен Иегудович Ваксман. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Нина Горланова.

Семен Ваксман родился в 1936 году. Окончил геологический факультет Московского нефтяного института занимался поисками и разведкой месторождений нефти и газа в Приморском и Пермском краях. Стал кандидатом геологоминералогических наук.

Писательские интересы Семена Ваксмана были связаны с историей открытия в Прикамье пермской геологической системы, пребыванием на территории нашего края Мурчисона, Чехова и Пастернака.

Самые известные произведения Ваксмана являются «Путеводитель по Юрятину» (2005), «Вся Земля, или записки о Родерике Мэрчисоне, короле Пермском, Силурийском и Девонском» (2008), «Полевая книжка» (2014), «Охранник южного входа, или Пермская обитель», «Я стол накрыл на шестерых».