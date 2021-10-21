Ушел из жизни пермский писатель Семен Ваксман

Семену Ваксману было 85 лет.

Ушел из жизни известный пермский писатель Семен Иегудович Ваксман. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Нина Горланова.

Семен Ваксман родился в 1936 году. Окончил геологический факультет Московского нефтяного института занимался поисками и разведкой месторождений нефти и газа в Приморском и Пермском краях. Стал кандидатом геологоминералогических наук.

Писательские интересы Семена Ваксмана были связаны с историей открытия в Прикамье пермской геологической системы, пребыванием на территории нашего края Мурчисона, Чехова и Пастернака.

Самые известные произведения Ваксмана являются «Путеводитель по Юрятину» (2005), «Вся Земля, или записки о Родерике Мэрчисоне, короле Пермском, Силурийском и Девонском» (2008), «Полевая книжка» (2014), «Охранник южного входа, или Пермская обитель», «Я стол накрыл на шестерых».