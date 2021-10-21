В Перми перенесут остановку «Октябрьская площадь»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в связи с ремонтом Компроса с 25 октября перенесут остановку «Октябрьская площадь» по четной стороне проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Так, остановку на четной стороне Компроса между улицами Пушкина и Краснова перенесут на участок от улицы Луначарского до улицы Пушкина.

Автобусы №50, 51 и 60 будут останавливаться на постоянной остановке «Октябрьская площадь», что расположена на участке между улицами Луначарского и Пушкина. Пассажирам рекомендуют быть более внимательными.

Напомним, актуальное расписание, а также движение и маршруты следования общественного транспорта Перми можно посмотреть онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.