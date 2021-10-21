В Пермском крае ищут молодую женщину, которая ушла из больницы и пропала

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщают, что пропала 29-летняя Кристина Горбунова.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщают, что пропала 29-летняя Кристина Горбунова. С 17 на 18 октября женщина ушла из Нытвенской районной больницы, которая находится в Нытве на улице Чкалова, 61. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы Кристины Горбуновой: рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, была одета в белую футболку, черные джинсы, красную куртку и кроссовки.

Особые приметы: на левой кисти буква «К», на лбу два шрама.

Если у вас есть информация о Кристине, позвоните по телефонам: 8 342-204-49-04 или 102.