Охранявшее ПГНИУ предприятие подало иск к Росгвардии

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ООО «Частная охранная организация «Арсенал-Регион» подало иск к краевому Управлению федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Организация намерена оспорить решение административных органов о привлечении к административной ответственности.

Так, в ходе расследования стрельбы в вузе, краевое управление Росгвардии подало иск о привлечении ЧОПа к административной ответственности.

Информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края с 20 октября. Подробности дела в картотеке не указываются.

Ранее «Арсенал-Регион» охраняла кампус университета. С 11 октября безопасность студентов и сотрудников университета стало обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил массовое убийство на территории университета. В результате ЧП погибло 6 человек, более 40 пострадали.