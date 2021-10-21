Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 14:12

Охранявшее ПГНИУ предприятие подало иск к Росгвардии

Подробности требований не раскрываются
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Григорий СЕРЕДКИН

ООО «Частная охранная организация «Арсенал-Регион» подало иск к краевому Управлению федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Организация намерена оспорить решение административных органов о привлечении к административной ответственности.

Так, в ходе расследования стрельбы в вузе, краевое управление Росгвардии подало иск о привлечении ЧОПа к административной ответственности.

Информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края с 20 октября. Подробности дела в картотеке не указываются.

Ранее «Арсенал-Регион» охраняла кампус университета. С 11 октября безопасность студентов и сотрудников университета стало обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил массовое убийство на территории университета. В результате ЧП погибло 6 человек, более 40 пострадали.