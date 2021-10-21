Просто Сокол: в Пермском крае 15 железнодорожных станций получили новые названия

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«Я пошла на станцию «Тысяча четыреста сорок седьмой километр», - язык сломаешь, пока выговоришь это название. Да еще и цифры обычно плохо запоминаются. Поэтому железнодорожники постепенно переименовывают остановочные пункты, имеющие цифровое обозначение километра, на котором они расположены.

На днях еще 15 остановок, находящихся на пермском участке СвЖД, получили новые названия.

- Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости населенные пункты или географические объекты, - объяснили в РЖД

Так что теперь тот самый 1447 км теперь называется просто и понятно: «Липовая гора». По-новому именуются теперь и другие остановочные пункты на участке Пермь-II - Кузино: 1559 км переименован в Саламатово, 1572 км стал Верхней Опалихой, 1505 км теперь Кыласово, 1533 км - Шпальник, 1470 км - Медовый Дол.

На участке Чепца – Пермь-Сортировочная остановочный пункт 1366 км переименован в Новокошкино, 1375 км - в Бураки, 1394 км - в Нижнее Брагино, 1358 км - в Большую Нию.

На участке Калино Кузино остановочный пункт 24 км стал Заболотной, а 28 км – Соколом. На участке Няр – Соликамск 116 км переименован в Технический, 183 км - в Уньву. И на участке Левшино – Калино остановочный пункт 38 км переименован в Новые Ляды.