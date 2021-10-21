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Происшествия21 октября 2021 12:21

В Перми с седьмого этажа больницы выпал пациент

Происшествие случилось на улице Плеханова
Анна Маркова
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Мужчина скончался, выпав из окна больницы в Перми.

Мужчина скончался, выпав из окна больницы в Перми.

Фото: Анна Маркова

В Перми в ночь на 21 октября на территории городской больницы им. Граля, которая находится на улице Плеханова, 46, погиб мужчина.

По информации источника «КП», случай произошел примерно в 1.46, пациент выпал из окна 7-го этажа, где располагается ковидное отделение больницы.

74-летний мужчина скончался на месте, он полученных ран. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

В Минздраве региона подтвердили факт произошедшего. Других подробностей не сообщается.