В Перми с седьмого этажа больницы выпал пациент

Мужчина скончался, выпав из окна больницы в Перми. Фото: Анна Маркова

В Перми в ночь на 21 октября на территории городской больницы им. Граля, которая находится на улице Плеханова, 46, погиб мужчина.

По информации источника «КП», случай произошел примерно в 1.46, пациент выпал из окна 7-го этажа, где располагается ковидное отделение больницы.

74-летний мужчина скончался на месте, он полученных ран. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

В Минздраве региона подтвердили факт произошедшего. Других подробностей не сообщается.