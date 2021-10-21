В Пермском крае коронавирусом заболели еще 617 человек

Официально в регионе зафиксировано 113 189 случаев заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 617 человек. Минздрав региона сообщает, что в тяжелом состоянии находится 551 пациент, 224 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида скончался 31 человек, а всего с начала пандемии - 5 484 жителя региона.

Официально в Прикамье зафиксировано 113 189 случаев заболевания. За сутки в регионе проведено 13 889 ПЦР-тестов на коронавирус.

На 21 октября вакцинацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 834 261 человек. 659 674 жителя завершил курс.