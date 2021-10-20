В Минздраве прокомментировали информацию о нехватке кислорода в пермской больнице

В Минздраве Пермского края прокомментировали информацию о нехватке кислорода в пермской больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Пермского края прокомментировали информацию о нехватке кислорода в пермской больнице. Накануне в социальных сетях появилось видео, в котором сообщается, что в городской больнице №6 произошел сбой с поставкой кислорода для пациентов больных коронавирусной инфекцией.

«Проблемы с обеспечением кислородом пациентов не было, случай был разовым и действительно был зафиксирован в ГБУЗ ПК «ГБ №6». Проблема была решена при помощи оперативного взаимодействия медучреждений и своевременной подвозкой баллонов с кислородом в ГБ №6. Ни один пациент без кислорода не остался. На сегодняшний день ни в одном медучреждении региона нет дефицита кислорода» Сообщили в Минздраве Прикамья.

В ведомстве уточнили, что расход кислорода сумарно по всем медучреждениям края за 19 октября составил 36 243 кг (36 тонн).

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 608 человек. Это новый антирекорд суточного прироста за все время пандемии, начиная с марта 2020 года. Общее число подтвержденных случаев в крае составило 112 572. С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 453 человека. За сутки скончались 34 человека.