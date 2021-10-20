В Прикамье выявлено 608 новых заражений коронавирусом за сутки

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В Пермском крае за сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло еще на 608. Это новый антирекорд суточного прироста за все время пандемии, начиная с марта 2020 года.

Общее число подтвержденных случаев в крае составило 112 572. Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

На сегодня в региональных стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 553 пациента. Из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 453 человека. За сутки скончались 34 человека.