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Общество20 октября 2021 11:20

В Прикамье выявлено 608 новых заражений коронавирусом за сутки

Это новый антирекорд по суточному приросту заболевших в крае
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло еще на 608. Это новый антирекорд суточного прироста за все время пандемии, начиная с марта 2020 года.

Общее число подтвержденных случаев в крае составило 112 572. Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

На сегодня в региональных стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 553 пациента. Из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 453 человека. За сутки скончались 34 человека.