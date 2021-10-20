В Прикамье продолжаются поиски пропавшего 57-летнего мужчины

Фото: "Регион-59"

В Прикамье продолжаются поиски пропавшего 57-летнего Александра Мехоношина. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Регион59», мужчина пропал шесть дней назад в деревне Миронова Кудымкарского района. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры-поисковики объявили сбор на его поиски. Время сбора: 20 октября в 11:00 часов, деревня Миронова в Кудымкарском районе. Волонтеров просят взять с собой воду, перекус, фонарь, полностью заряженный телефон, светоотражающий жилет и дождевик.

Еще раз напомним приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, усы. Был одет в черную куртку, черную шапку и камуфляжные брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 полиция, 112-ЕДДС, 8 (342) 241-36-40 – БРНС г. Пермь; 8-958-244-12-84- инфорг Юлия.