Фото: permkrai,ru

В Пермском районе рядом с Осенцами появится особая экономическая зона. Ее строительство получило статус приоритетного инвестиционного проекта. Такое решение принято на заседании совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края.

«Строительство внутренней инфраструктуры, сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, внутриплощадочные проезды, ливневая канализация. Это то, что в первую очередь интересует инвесторов, поскольку позволяет сократить время и сэкономить средства на свою деятельность», – отметил директор АО «Управляющая компания «ОАЗ Пермь» Илья Шулькин.

Экономическая зона получит земельный участок в 234,77 гектаров. Предполагается, что она будет специализироваться на химической промышленности и станет одной из самых больших в России

Стоимость проекта составит 1,3 млрд руб. Реализовать его планируется до конца 2024 года. В планах — привлечь 15 млрд руб. инвестиций и создание 1,5 тыс. рабочих мест.