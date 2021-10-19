В Прикамье заработал сервис доставки еды к поездам дальнего следования

Фото: Пресс-служба СвЖД

На Свердловской железной дороге расширена география предоставления услуги «Доставка еды к поезду». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Теперь услуга доступна для пассажиров поездов дальнего следования, отправляющихся или проходящих через станцию Пермь-2.

Заказать еду можно на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при покупке электронного билета либо к ранее приобретенному проездному документу.

При выборе опции пассажиру покажут список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна эта услуга. А после выбора станции появится список ресторанов и их меню. Доставку осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых был оформлен заказ.

Сервис уже действует в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Отметим, в целом по стране такая услуга по доставке еды к поезду доступна в 52 городах.