Зрители Театра-Театра могут сдать ПЦР-тест по специальной цене

Фото: Театр-Театр

Пермский академический Театр-Театр запустил для своих зрителей программу лояльности совместно с медицинской лабораторией «МедЛабЭкспресс». С 18 октября при предъявлении билета в Театр-Театр ПЦР-тест на Covid-19 можно сдать с 50% скидкой: стоимость услуги составит 840–900 рублей.

Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин: «С 4 октября Театр-Театр, как и многие культурные и спортивные учреждения Перми, работает в формате COVID-free: зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъявить сертификат о вакцинации, QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, или отрицательный ПЦР-тест.

Мы понимаем, что последний документ, без которого в театр не попасть, например, человеку с противопоказаниями к прививке, требует дополнительных финансовых затрат. Поэтому Театр-Театр принял решение взять на себя часть расходов, связанных с этой диагностикой, чтобы дать возможность нашим зрителям, по тем или иным причинам не имеющим QR-кода, проходить ПЦР-тестирование с существенной скидкой.

Мы благодарны руководству медицинской лаборатории «МедЛабЭкспресс» за поддержку этой инициативы. Культурный отдых должен оставаться доступным, особенно в столь непростые времена. Совместно разработанная программа лояльности стартует 18 октября в пилотном режиме; в зависимости от результатов она будет дорабатываться и развиваться. К слову, поклонникам театрального искусства выгоднее сразу планировать «культурный марафон»: результат ПЦР-теста действителен в течение 72 часов, так что с ним можно посмотреть 2-3 спектакля в Театре-Театре или посетить не только ТТ, но и театр оперы и балета, ТЮЗ, филармонию».

Итак, где зрители Театра-Театра могут пройти ПЦР-тестирование по специальной цене?

Вариант 1.

Заборный пункт «МедЛабЭкспресс» по адресу ул. Ленина, 82 (напротив Театра-Театра).

Время приема зрителей Театра-Театра: понедельник– пятница с 14.00 до 17.00.

Стоимость ПЦР-теста составит 840 рублей: исследование – 750 руб. (вместо 1500 руб.), взятие анализа – 90 руб. Скидка действует только при предъявлении билета в Театр-Театр на предстоящее событие.

Вариант 2.

Индивидуальный набор для самовзятия мазка в любом заборном пункте лаборатории «МедЛабЭкспресс»

В любом заборном пункте лаборатории «МедЛабЭкспресс» зритель может заранее приобрести индивидуальный набор для самовзятия мазка на исследование COVID-19, осуществить забор биоматериала в комфортных условиях согласно приложенной инструкции и принести его в часы работы пунктов.

Стоимость ПЦР-теста составит 900 руб.: набор для самовзятия мазка – 150 руб., исследование – 750 руб. (вместо 1500 руб.). Скидка действует только при предъявлении билета в Театр-Театр на предстоящее событие.

Обратите внимание

• За 3–4 часа до ПЦР-исследования нельзя курить, чистить зубы, принимать пищу, пить, жевать жвачку. Также нельзя промывать нос, использовать капли в нос или спреи.

• Для получения скидки при обращении в лабораторию «МедЛабЭкспресс» зрителю Театра-Театра необходимо предъявить регистратору паспорт (анонимно сдать анализ нельзя), а также бумажный или электронный билет в Театр-Театр (распечатанный либо с экрана телефона). Номер заказа, указанный на билете, будет зарегистрирован. Скидка действует один раз на один билет.

• Скидка по дисконтной карте «МедЛабЭкспресс» не суммируется со скидкой, предоставляемой по программе лояльности ТТ.

• Медицинская лаборатория «МедЛабЭкспресс» предоставляет результаты ПЦР-тестирования не позднее, чем через 24 часа после взятия анализа. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа (3 дня). Пожалуйста, планируйте визит в лабораторию своевременно: оптимально – за 1,5-2 дня до даты спектакля, на который у вас приобретен билет.