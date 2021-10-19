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Общество19 октября 2021 10:22

Ваше фото может быть здесь: Судебные приставы разыскивают почти 1,5 тысячи должников в Пермском крае

Большая часть из них – это неплательщики алиментов
Анна Маркова
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В Пермском крае судебные приставы насчитывают 1 411 должников, по которым есть решение суда об уклонении от финансовых обязательств.

В Пермском крае судебные приставы насчитывают 1 411 должников, по которым есть решение суда об уклонении от финансовых обязательств.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае судебные приставы насчитывают 1 411 должников, по которым есть решение суда об уклонении от финансовых обязательств. Большая часть из них 861 - это неплательщики алиментов.

На официальном сайте ведомства постоянно обновляется раздел «Внимание, розыск должников!». В нем есть информация и фотографии должников, местонахождение которых неизвестно.

Судебные приставы отмечают, что если в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике его местонахождение не будет установлено, то взыскатель может подать в суд иск о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим. В этом случае ребенок будет получать пособие от государства.

Также обновляется раздел «Внимание, разыскиваются дети!», в котором размещаются фотографии детей, которых разыскивают матери и отцы.