В Перми бескондукторная система оплаты проезда дала сбой

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В Перми на бескондукторных маршрутах общественного транспорта произошел сбой программного обеспечения - у пассажиров, пользующихся льготными проездными и транспортными картами, при бесплатной пересадке вновь списывалась плата за проезд.

- Бесплатная электронная пересадка по транспортным картам временно доступна только в режиме «электронного кошелька» между маршрутами, принимающими оплату через стационарные валидаторы. Департамент транспорта администрации города Перми приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщает, что все ошибочно списанные поездки будут автоматически возвращены на карты в течение ближайшего месяца. Также ведется оперативная работа по устранению недочета, - сообщили в пресс-службе мэрии.

С 10 октября бесплатную пересадку без билета можно совершить на автобусах №4, 11, 14, 17, 19, 59, 64, 67, 78 и 80 и на трамваях №4, 6 и 8.