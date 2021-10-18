В Перми на улице Строителей открыли четырехполосное движение

Фото: администрация Перми

В Перми подходит к концу первый этап реконструкции улицы Строителей. На участке от улицы Куфонина до улицы Желябова открыли четырехполосное движение

- Сейчас движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова открыто по четырем полосам, а движение на участке от улицы Желябова до улицы Вишерской сохранилось по двум полосам. При этом обеспечены подъезды к близлежащим нежилым зданиям, нанесена разметка, установлены знаки и включены светофорные объекты, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

После реконструкции улица Строителей станет магистральной, она свяжет Западный, Восточный обходы, а также Кировский район с центром города. Автомагистраль будет представлять собой четырехполосную улицу с разделительной полосой, тротуарами с двух сторон и велосипедной дорожкой.

Этот амбициозный объект серьезно разгрузит трафик, приняв потоки со стороны Красавинского моста и обеспечит быстрый доступ в центр города. Сейчас Управление дорожного проектирования Пермского края разработало и направило на госэкспертизу проект по второму этапу возведения улицы Строителей. После получения положительного заключения и проведения конкурса по определению подрядчика, будет заключен договор на строительство.