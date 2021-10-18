В Перми оштрафовали три кафе с шаурмой за использование товарного знака «McDonald’s»

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Пермское УФАС признало три кафе, использовавшие в названиях всемирно известный товарный знак, виновными в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольщиков Прикамья.

Так, три кафе «Wаурма», расположенные в Култаево, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми, использовали в своих обозначениях перевернутую букву «М». Она является всемирно известным товарным знаком компании «McDonald’s».

А так как использовать этот товарный знак в России может только ЗАО «Москва-Макдонадс», в отношении предпринимателей были возбуждены антимонопольные дела по признакам недобросовестной конкуренции. Использовать товарный знак владельцы данных кафе не могли.

В итоге каждого из владельцев кафе оштрафовали на 20 тыс. руб. Нарушения, выявленные антимонопольщиками, устранили.