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Общество18 октября 2021 11:13

В Перми до конца года начнется строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен»

Достроить гипермаркет планируют в 2023 году
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В краевой столице до конца 2021 года начнется строительство нового гипермаркета «Леруа Мерлен». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Напомним, второй в городе гипермаркет «Леруа Мерлен» появится в строящемся микрорайоне Ива. В проект инвестор планирует вложить 938 млн руб. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году. 16,8 тыс. квадратных метров. Также предусмотрен паркинг на 750 машиномест.

Первый в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен» был открыт в конце 2017 года на шоссе Космонавтов, 164б.