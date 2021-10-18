В Пермском крае на неделе ожидается похолодание и дожди

В Прикамье на этой неделе возможны заморозки и снег с дождем. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Пермском крае на этой неделе погода будет словно капризная девушка. Вначале недели теплее, а к середине станет прохладнее и пойдут дожди, в некоторых районах со снегом. О погоде рассказали специалисты Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я»

В понедельник, 18 октября, днем облачно, по югу и северу небольшой дождь. Температура воздуха днём +6…+11°C. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

19 октября облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, по северу небольшой дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью и днем +2…+7°C, к вечеру похолодание до 0°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

В среду станет еще прохладнее, местами пройдет небольшой снег с дождем. Температура ночью -4…+1°C, днем +1…+6°C. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с.

21 октября местами небольшой дождь со снегом. Температура воздуха -7…-2°C, днем +1…+6°C. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

22 октября пойдет снег, переходящий в дождь, по югу дождь. Ночью -3…+2°C, днем +3…+8°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.