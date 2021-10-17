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Общество17 октября 2021 17:39

Ко Дню отца губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выложил в Instagram пост с детьми

На фотографии он в родном Рябинино
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото со страницы в Instagram Дмитрия Махонина.

Фото со страницы в Instagram Дмитрия Махонина.

В своем аккаунте в Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выложил пост, в котором поздравил мужчин Прикамья.

- Сегодня в нашей стране отмечается новый праздник – День отца, - написал он. - Для каждого мужчины это главное призвание в жизни. Хочется пожелать всем в этот день больше счастливых минут рядом со своими детьми.

Судя по подписи, Дмитрий Махонин сфотографировался с детьми, сидящими на детской дворовой карусели, в поселке Рябинино Чердынского района, откуда он родом.