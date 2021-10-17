Ко Дню отца губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выложил в Instagram пост с детьми

Фото со страницы в Instagram Дмитрия Махонина.

В своем аккаунте в Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выложил пост, в котором поздравил мужчин Прикамья.

- Сегодня в нашей стране отмечается новый праздник – День отца, - написал он. - Для каждого мужчины это главное призвание в жизни. Хочется пожелать всем в этот день больше счастливых минут рядом со своими детьми.

Судя по подписи, Дмитрий Махонин сфотографировался с детьми, сидящими на детской дворовой карусели, в поселке Рябинино Чердынского района, откуда он родом.