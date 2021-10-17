Пермяков приглашают на публичные слушания по изменению зонирования в городе

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Публичные слушания, на которых предстоит обсудить изменения в Правила землепользования и застройки в краевом центре, запланированы на начало ноября.

- Обсуждаться будут изменения границ территориальных зон разных земельных участков в связи с обращениями организаций и граждан, - сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. – Посмотреть предлагаемые изменения можно на официальном сайте администрации Перми по ссылке. Предложения и замечания по проекту принимаются до 3 ноября в администрациях районов Перми, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми (улица Сибирская, 15).

Проект документа будет представлен 1 ноября в 18.00 в администрации Свердловского района (улица Сибирская, 58) и в общественном центре «Энергия» Ленинского района (Монастырская, 96).

2 ноября в 18.00 публичные слушания состоятся в администрации Мотовилихинского района (улица Уральская, 36) и Орджоникидзевского района города (улица Александра Щербакова, 24).