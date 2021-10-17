В пермской авиакомпании «Геликс» сменился руководитель

Фото: авиакомпания "Геликс".

В авиакомпании «Геликс», парк вертолетов которой базируется в аэропорту Большое Савино, произошли изменения в руководящем составе. Об этом сообщило издание «Bussines Class».

По информации этого СМИ, новым директором этой авиакомпании назначен Вадим Балдин. Он сменил на этом посту Николая Варганова, который руководил авиапредприятием с 2011 года.

АО «Авиакомпания «Геликс» было создано в 1991 году, компания выполняет заказы на облет нефтепроводов, поисково-спасательные работы и доставку грузов, а также перевозит туристов, охотников и рыбаков.