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Происшествия17 октября 2021 12:29

Смертельное ДТП: В Перми водитель «Лексуса» не заметил стоящий на обочине самосвал

Грузовик почти не пострадал
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: группа ВК "ЧП Пермский край".

Фото: группа ВК "ЧП Пермский край".

В субботу вечером, 16 октября, по улице Самаркандская в Перми мчался автомобиль «Лексус». Его водитель в темноте не обратил внимание на стоящий на обочине самосвал и на полном ходу врезался ему в кузов.

Эта жуткая авария произошла в районе дома №90 в половине десятого вечера.

Тяжелый грузовик от удара почти не пострадал, как и его водитель.

А вот 40-летнего шофера и 23-летнего пассажира иномарки пришлось извлекать из смятого салона спасателям и пожарным. По дороге в больницу водитель «Лексуса» скончался, его пассажира с серьезными травмами госпитализировали.