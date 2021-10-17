Смертельное ДТП: В Перми водитель «Лексуса» не заметил стоящий на обочине самосвал

Фото: группа ВК "ЧП Пермский край".

В субботу вечером, 16 октября, по улице Самаркандская в Перми мчался автомобиль «Лексус». Его водитель в темноте не обратил внимание на стоящий на обочине самосвал и на полном ходу врезался ему в кузов.

Эта жуткая авария произошла в районе дома №90 в половине десятого вечера.

Тяжелый грузовик от удара почти не пострадал, как и его водитель.

А вот 40-летнего шофера и 23-летнего пассажира иномарки пришлось извлекать из смятого салона спасателям и пожарным. По дороге в больницу водитель «Лексуса» скончался, его пассажира с серьезными травмами госпитализировали.