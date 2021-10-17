В Пермском крае за сутки коронавирус выявили еще у 594 человек

.

По сообщениям Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 594 новых случая COVID-19. Для сравнения – в предыдущие сутки было выявлено 586 заболевших.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 110 763. За сутки в регионе проведено 15 347 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 17 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 817 758 человек. 653 734 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 534 пациента. Из них 242 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 356 человек.