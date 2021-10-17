Погода в Прикамье в конце октября 2021: В пятницу в Перми может выпасть первый снег

Золотая осень.

В воскресенье, 17 октября, в Прикамье продолжится запоздавшее бабье лето.

- Днем будет от 7 до 12 градусов выше нуля, небо будет облачным с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь местами по краю, юго-западный ветер не будет слишком сильным, его скорость не превысит 12 метров в секунду, - сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как обещают пермские метеорологи, вполне комфортная погода сохранится и в понедельник, 18 октября: дневная температура воздуха будет практический такой же – от 7 до 12 градусов. Будет по-прежнему облачно с прояснениями, а ветер даже стихнет, ожидается, что его скорость будет от 4 до 9 метров в секунду.

Однако в середине следующей неделе направление ветра грозит поменяться на северное, и к концу недели нас ждет заметное похолодание. Синоптики не исключают, что в ночь на пятницу в Перми выпадет первый снег. Правда, даже ночная температура воздуха будет все-таки немного выше нуля, и он быстро растает.