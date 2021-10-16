Новые случаи коронавируса выявлены в 25 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

Новые случаи заражения ковидом зафиксированы в 25 муниципалитетах Пермского края.

Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 586 новых случаев заражения коронавирусом.

315 заражений в Перми. На втором месте идет Соликамский городской округ. Там COVID-19 диагностировали у 70 человек. На третьем месте – Пермский муниципальный район, в нем обнаружено 63 жителя с инфекцией.

В Суксунском городском округе инфицированы 28 прикамцев, а в Кишертском муниципальном округе – 22.

По 21 человеку заболели в Березниках и Кунгуре. В Ординском муниципальном округе COVID-19 нашли у 10 жителей. По 8 заражений нашли в Кунгурском муниципальном районе и Чердынском городском округе.