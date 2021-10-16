В Новых Лядах мужчина выпал с четвертого этажа, но остался жив

. Фото: Василий Вахрин

В Новых Лядах из окна дома по адресу улица Мира, 20 выпал мужчина. Как сообщает источник «КП-Пермь», пострадавший падал с высоты четвертого этажа. ЧП произошло в пятницу, 15 октября в районе 23:00.

Пострадавший – 45-летний мужчина. После падения мужчина остался жив, а бригада медиков госпитализировала его в больницу.

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