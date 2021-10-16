На Парковом автомобиль сбил 12-летнюю девочку

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в микрорайоне Парковый под колеса легкового авто попала 12-летняя девочка. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в прошедшую пятницу в районе дома по адресу улица Желябова, 8А. Время происшествия – в районе 08:00 утра.

Пострадавшая не получила серьезных травм и в госпитализации не нуждалась. Ей рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства.

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