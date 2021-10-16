«Молот» на выезде проиграл «Торосу»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» на выезде в Нефтекамске проиграл «Торосу». Матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Первый период закончился равенством – 1:1. В составе «молотобойцев» большинство реализовал Алексей Шубин. Но во втором периоде гости расслабились и пропустили сразу три шайбы. Отставание к перерыву сократил Камиль Шиафотдинов – 4:2.

В третьем периоде пермяки могли перевести игру в овертайм, но больше одного гола забить не удалось – 4:3. Отличился Денис Цыганов.

В итоге «Молот» терпит выездное поражение. Команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Следующий матч пермяки вновь проведут в гостях. 20 октября в Рязани наша команда встретится с местным ХК «Рязань» (0+).