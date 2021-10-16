«Звезда» потерпела неожиданное поражение от дубля «Урала»

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» потерпел второе поражение под руководством Валерия Петракова. Пермяки со счетом 2:4 проиграли «Уралу-2». Матч в рамках группы «4» ФНЛ-2 состоялся днем 16 октября.

Гости из Перми дважды выходили вперед. На 6-й минуте встречи «Звезду» в лидеры вывел Илья Порохов. Под конец первого тайма пермяки пропустили, но на 65-й минуте усилиями Валерия Альшанского снова вышли вперед. Однако полностью провалили концовку встречи и с 76-й по 90-ю минуту пропустили три гола от уральцев.

В итоге – 4:2 и второе поражение под руководством Валерия Петракова, который возглавил клуб 20 сентября. Ранее «Звезда» выдала победную серию из трех матчей к ряду. Пермяки после поражения от «Амкара» (1:3), обыграли «Тюмень» (3:0), «Ладу-Тольятти» (3:0) и «Челябинск» (2:1).

После игры «Звезда» занимает восьмое место турнирной таблицы. У подопечных Валерия Петракова 6 побед, 6 поражений и две ничьих. А также 20 очков в активе. «Урал-2» поднялся на пятое место и обогнал «Амкар».

Отметим, «красно-черные» сыграют свой матч завтра, против новотроицкой «Носты». Встреча начнется в 16:00 на стадионе «Звезда» (0+).