Пермские власти демонтируют 78 незаконных вывесок в Дзержинском районе

Фото: Администрация города Перми

Глава Дзержинского района Перми Александр Стяжкин подписал распоряжение о принудительном демонтаже вывесок, которые не соответствуют правилам размещения и включены в реестр вывесок, подлежащих снятию. Документ об этом опубликован на сайте мэрии.

Так, под демонтаж попали растяжки по улицам Вагонной, Ветлужской, Генерала Наумова, Грузинской, Докучаева, Екатерининской, Заречной, Комиссара Пожарского, Красина, Крисанова, Малкова, Марии Загуменных, Маяковского, Монастырской, Петропавловской, Плеханова, Подлесной, Путейской, Связистов, Толмачева, Транспортной, Хабаровской, Якуба Коласа. А также по шоссе Космонавтов и проспекту Парковому.

Как отмечается в документе, больше всего незаконных вывесок разместили собственники офисов по ул. Докучаева – 20 штук.

Всего списке на демонтаж значатся 78 объектов. В перечень входят в основном вывески магазинов, а также баннеры и рекламные коробы.