Под Пермью загорелся пассажирский автобус

Фото: соцсети
В Перми на трассе у отворота на поселок Майский загорелся пассажирский автобус, следующий из Ижевска в Пермь. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, пожар произошел в районе 13:00 по местному времени.
Из автобуса оперативно вышли 22 пассажира. К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали 2 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины ЧП устанавливаются.
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