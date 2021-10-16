Пермские «звездочки» обыграли «Енисей»

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» в рамках женской футбольной Суперлиги-2021 на родном стадионе обыграл красноярский «Енисей». Матч состоялся днем 16 октября.

Дублем в составе пермячек отметилась капитан команды – Олеся Курочкина. Она поразила ворота красноярок на 1-й и 45-й минутах. Ответный гол «Енисей» забил лишь в финале встречи.

Пермячки продолжают занимать четвертое место турнирной таблицы Суперлиги. В активе команды Елены Сусловой – 40 очков после 23-х игр. Отставание от третьего места, которое занимает ЖФК ЦСКА два очка.

Следующий матч «Звезда-2005» проведет дома. 30 октября пермячки встретятся с «Ростовом» (0+).