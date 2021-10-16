В Прикамье выявлено 586 новых заражений коронавирусом

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В Пермском крае выявлено 586 новых заражений коронавирусом. Суточный прирост опять побил антирекорд региона за все время пандемии.

Общее число инфицированных в крае с начала пандемии достигло 110 169. За сутки в регионе проведено 16 309 ПЦР-тестов на ковид.

На сегодняшний день в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 515 пациентов. 230 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от инфекции скончались 5 327 человек. Еще 30 – за минувшие сутки.